Denis Zakaria avanciert zum Juve-Topkandidaten

Bei Borussia Mönchengladbach erinnern die Verantwortlichen gebetsmühlenartig daran, dass es bei Denis Zakaria noch zu keiner Entscheidung gekommen ist. Den Gerüchten tut das aber keinen Abbruch. Der Nationalspieler gilt bei Juventus Turin als Topkandidat.

Juventus Turin will sich noch im Wintertransferfenster unbedingt im zentralen Mittelfeld verstärken. Axel Witsel sowie Miralem Pjanic gelten als Kandidaten bei der Alten Dame. “Calciomercato.com” spinnt die Story etwas weiter und nennt Denis Zakaria und dessen Mittelfeldpartner Manu Kone von Borussia Mönchengladbach als Optionen, die sich in der Pole Position befinden würden.

Zakaria ist nicht neu im Spekulationsbusiness. Der Vertrag des Genfers am linken Niederrhein läuft in einem halben Jahr aus. Die bisherigen Gesprächsrunden haben noch zu keinem Ergebnis geführt. In Gladbach reagiert das Management inzwischen ziemlich gereizt auf Nachfragen zur Zakaria-Thematik.

“Wir haben noch von keinem eine Absage bekommen – einfach mal an der Stelle gesagt, weil latent ja auch immer wieder irgendetwas geschrieben und kommuniziert wird”, kommentierte Sportdirektor Max Eberl die Personalien Zakaria und Matthias Ginter vor einer Woche.

Wer den Zakaria-Zuschlag erhalten wird, ist noch nicht endgültig geklärt. Die besten Chancen auf eine Zusammenarbeit mit dem 25-Jährigen soll Borussia Dortmund haben. Der BVB soll sich in “sehr guten Gesprächen” mit Zakaria befinden. Möglich ist angeblich sogar ein Januarwechsel.

aoe 11 Dezember, 2021 10:40