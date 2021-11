Denis Zakaria hat sich entschieden – Gladbach gefällt es nicht

Wie der italienische Transferexperte Nicolo Schira twittert, wird Zakaria seinen Vertrag in Gladbach nicht verlängern. Das Angebot zur Verlängerung, das schon länger vorliegt, soll er definitiv abgelehnt haben. Damit wird Zakaria spätestens im kommenden Sommer wechseln. Auch ein Transfer im Winterfenster ist nicht ganz ausgeschlossen. Mit Juventus, der AS Roma, Manchester United und Barça zeigen vier Topklubs konkretes Interesse am Defensivstrategen.

Im Hinblick auf die kommende Saison wäre ein ablösefreier Wechsel möglich. Sollte ein Klub im Januar aktiv werden, müsste er noch eine Ablöse hinblättern.

Zakaria hat nach einer schwierigen letzten Saison in dieser Spielzeit wieder an seine alte Stärke anknüpfen können. Sowohl im Klub wie auch für die Schweizer Nati zeigt er sehr solide und konstante Leistungen.

#Juventus, #ManchesterUnited, #Barça and #ASRoma are in the race to sign the swiss midfielder Denis #Zakaria. His contract with #Gladbach expires in June 2022 and he has rejected the offer to extend. #transfers #MUFC #mutd #FCB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 26, 2021