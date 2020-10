Denis Zakaria: Weiter kein Comeback in Sicht

Denis Zakaria wird in absehbarer Zeit weiterhin kein Comeback geben können.

Gladbach-Coach Marco Rose sagt auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, was die Klubverantwortlichen bereits in den vergangenen Wochen konstatieren mussten: Zakaria brauche nach seiner schwerwiegenden Knieverletzung weiterhin Zeit. Und diese werde man dem 23-Jährigen auch geben.

Seit März und einem Zusammenprall mit Goalie Yann Sommer, der eine Knie-Operation zur Folge hatte, konnte Zakaria nicht mehr spielen.

Rose betont auf der PK erneut, dass der Schweizer Nationalspieler ein “sehr wichtiger Spieler” sei. Wann er endlich wieder auf den Mittelfeldspieler zählen kann, weiss Rose nicht. Eine Prognose gibt er erst gar nicht ab.

psc 29 Oktober, 2020 14:28