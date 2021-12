Denis Zakaria: Noch keine Entscheidung gefallen

Denis Zakaria steht in den letzten Wochen nicht nur aufgrund seiner hervorragenden Leistungen im Fokus. Unter dem Brennglas ist auch seine Zukunft, die vermutlich nicht bei Borussia Mönchengladbach liegt. Eine endgültige Entscheidung ist darüber aber noch nicht gefallen.

Juventus Turin, FC Arsenal, Borussia Dortmund, FC Barcelona, AS Rom – die Liste an den vermeintlichen Interessenten für Denis Zakaria würde sich noch um einige Klubnamen erweitern lassen. Nach seiner langen Verletzungspause präsentiert sich der Schweizer Nationalspieler in überragender Form. Fluch und Segen für Borussia Mönchengladbach zugleich.

Zakarias Vertrag läuft in rund einem halben Jahr aus. Jüngsten Meldungen zufolge, wonach sich der 25-Jährige bereits gegen eine Ausweitung seines Beschäftigungsverhältnisses entschieden haben soll, tritt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl nun entgegen.

“Wir haben noch von keinem eine Absage bekommen – einfach mal an der Stelle gesagt, weil latent ja auch immer wieder irgendetwas geschrieben und kommuniziert wird”, sagte Eberl während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag, 17.30 Uhr), als er auf die Zukunftsentscheidungen von Zakaria und Matthias Ginter angesprochen wird. Nervös wird der Gladbacher Planer aufgrund des immer kleiner werdenden Zeitfensters dagegen nicht.

“Also, noch klarer kann die Situation ja nicht sein. Die Verträge von den Jungs laufen aus, wir sprechen mit ihnen, wir verhandeln mit ihnen und das, was ich mit ihnen und ihren Agenturen spreche, das ist ja mehr als ihr wisst. Und dementsprechend bin ich nicht nervös, sondern ich kämpfe so, wie ich seit 23 Jahren für diesen Klub kämpfe.”

aoe 4 Dezember, 2021 10:12