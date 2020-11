Endlich: Denis Zakaria kehrt in den Gladbach-Kader zurück

Es gibt endlich erfreuliche Nachrichten von Denis Zakaria: Der 23-Jährige fühlt sich gut, ist schmerzfrei und wird am Samstag gegen Augsburg erstmals seit März in einem Pflichtspiel wieder im Kader stehen.

Nach einer Knieoperation klagte der Schweizer Nationalspieler über wiederkehrende Probleme und Schmerzen. Diese scheint er vorerst überwunden zu haben. “Wir werden versuchen, ihn in den nächsten Wochen wieder heranzuführen. Aber natürlich braucht er immer noch Zeit”, sagt Gladbach-Coach Marco Rose am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Grundsätzlich ist ein Comeback von Zakaria am Wochenende möglich, im Kader steht er wieder.

Verzichten müssen die Fohlen derweil auf Torjäger Alassane Pléa. Der Franzose wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

