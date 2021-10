Denis Zakaria will zu einem bestimmten Serie A-Klub wechseln

Die sportliche Zukunft von Denis Zakaria ist weiterhin ungewiss. Der Vertrag des Schweizer Nationalspielers bei Borussia Mönchengladbach läuft nur noch bis Saisonende. Angeblich möchte er nun in die Serie A-Wechseln.

Die AS Roma mit Trainer José Mourinho ist demnach das favorisierte Ziel des 24-jährigen Mittelfeldspielers. Der Berater des Schweizers soll sogar schon an einem Transfer zu den Giallorossi. Bereits im Winter könnte dieser über die Bühne gehen. Zakaria war bei Mourinho & Co. bereits im vergangenen Transferfenster ein Thema. Laut “Corriere dello Sport” ist der Hauptstadtklub im Januar bereit, 6 Mio. Euro für den 38-fachen Nationalspieler hinzulegen. Gladbach könnte so noch eine Ablöse einstreichen. Verlängert Zakaria nicht, droht ansonsten ein ablösefreier Wechsel nach dieser Saison.

Ein vorzeitiger Abgang des formstarken Profis wäre aus Sicht des Bundesligisten aber auch eine herbe sportliche Schwächung.

psc 11 Oktober, 2021 14:18