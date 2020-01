Denis Zakaria spricht über Vertragsverlängerung

Gladbachs Senkrechtstarter Denis Zakaria hat eine positive Nachricht für alle Fans der Fohlen parat.

Der 23-Jährige kann sich eine Vertragsverlängerung beim Bundesliga-Klub gut vorstellen, wie er der “Rheinischen Post” verrät: “Natürlich kann ich mir vorstellen, noch lange in Gladbach zu bleiben. Aber da steht mein Berater in Kontakt zu Max Eberl.” Wie immer will sich Zakaria auf seine Aufgaben auf dem Platz konzentrieren: “Ich persönlich kümmere mich jetzt nur um meine Leistungen in der Rückrunde, und dann werden wir sehen. Ich denke wirklich nicht über einen Transfer nach.”

Derzeit ist der Schweizer Nationalspieler bis 2022 an Gladbach gebunden. Im Sommer dürften Angebote für ihn eintreffen. Eberl hat in der Vergangenheit aber bereits betont, dass er eine Verlängerung mit Zakaria anstrebt.

psc 9 Januar, 2020 10:05