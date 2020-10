Denis Zakaria muss Training erneut vorzeitig abbrechen

Denis Zakaria hat nach seiner Knieoperation weiterhin gravierende Probleme.

Der Mittelfeldspieler von Gladbach musste die Trainingseinheit am Dienstag erneut vorzeitig abbrechen. Es ist ein inzwischen gewohntes Bild: Der 24-jährige Schweizer kämpft weiterhin mit Problemen und Schmerzen, die ihren Ursprung in einer Blessur haben, die Zakaria vor mehr als sieben Monate bei einem Zusammenprall mit Goalie Yann Sommer erlitt. Anfang Mai liess er sich am linken Knie arthroskopisch behandeln.

Im Hinblick auf diese Saison wollte der Spielmacher eigentlich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Volle Einheiten kann er aber weiterhin kaum bestreiten. Wann er wieder einsatzfähig ist, weiss derzeit nirgends und hängt von der weiteren Entwicklung und Genesung ab.

psc 13 Oktober, 2020 17:13