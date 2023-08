Denis Zakaria bespricht Vertragsdetails mit Monaco

Mittelfeldspieler Denis Zakaria, der bei Juventus nicht mehr erwünscht ist und den Verein verlassen will, führt konkrete Gespräche mit Monaco.

Der Ligue 1-Verein, der seit dieser Saison vom früheren Gladbach-, Eintracht- und YB-Trainer Adi Hütter geführt wird, zeigt Interesse an einer Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers. Laut Transferexperte Gianluca di Marzio befinden sich Zakaria und seine Berater nun in konkreten Gesprächen über Vertragsdetails. Monaco möchte den Defensivstrategen unter Vertrag nehmen und würde bei Juve mit einem Angebot offene Türen einrennen.

Zakaria steht in Turin bis 2026 unter Vertrag. In der vergangenen Saison war er an Chelsea verliehen. Bei beiden Klubs hat er allerdings keine Zukunft mehr.

psc 3 August, 2023 16:32