Gladbach-Manager Eberl spricht über neue Verträge mit Zakaria, Elvedi & Ginter

Geht es nach Gladbachs Sportdirektor Max Eberl verlängern die drei Topspieler Nico Elvedi, Denis Zakaria und Matthias Ginter ihre Verträge allesamt. Ob dies gelingt, ist allerdings fraglich.

Alle drei sind nur noch bis 2022 gebunden. Ob sie auch nächste Saison noch für die Fohlenelf auflaufen, ist offen. Dem ist sich auch Eberl bewusst, wie der Manager am Freitag auf einer Pressekonferenz erläutert: “Fakt ist, dass Ginter, Elvedi und Zakaria unter anderem 2022 auslaufen und wir mit allen drei verlängern wollen. Das steht im Raum, daran arbeiten wir, da wird es Entscheidungen geben, in die eine oder andere Richtung. Da gibt es viele Gespräche, aber keine Tendenz.” Gleich im nächsten Satz korrigiert er sich noch und sagt, dass es “beim ein oder anderen vielleicht schon” eine Tendenz gebe.

Vor allem Denis Zakaria soll heiss umworben sein. Unter anderem wird der FC Bayern immer wieder mit dem Schweizer Natioalspieler in Verbindung gebracht. Auch Elvedi machte zuletzt beste Werbung in eigener Sache und wurde in der Premier League schon bei einigen Vereine ins Spiel gebracht. Beide gaben sich zuletzt zugeknöpft und wollten öffentlich nicht sagen, ob sie ihre Zukunft weiterhin in Gladbach sehen oder möglicherweise bereits im Sommer einen Wechsel anstreben.

5 Februar, 2021