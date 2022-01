Für die Eberl-Nachfolge: Christoph Spycher ist bei Gladbach ein heisses Thema

Borussia Mönchengladbach muss einen Nachfolger für Sportdirektor Max Eberl suchen, der sein Amt niederlegen will. In den Fokus rückt auch Christoph Spycher.

Der YB-Manager ist einmal mehr ein Thema, wenn ein Sportdirektoren-Posten in der Bundesliga frei wird. Längst ist die äusserst solide Arbeit des 43-jährigen Ex-Profis in Bern auch über den Grenzen positiv aufgefallen. Bislang lehnte Spycher Anfragen für andere Jobs ab und hielt den Young Boys die Treue. Sein aktueller Vertrag läuft bis Ende dieses Jahres. In der aktuellen Funktion ist er bei den Bernern dann über sechs Jahre im Amt. Ob er den Zeitpunkt für einen Wechsel nun für richtig hält, ist offen.

Spycher wird neben Rouven Schröder (Schalke 04) und Dieter Hecking (1. FC Nürnberg) als einer der heissesten Kandidaten bei Gladbach gehandelt. Max Eberl wird spätestens zum Saisonende zurücktreten.

psc 28 Januar, 2022 09:31