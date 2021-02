Elvedi spricht über seine Zukunft bei Borussia Mönchengladbach

Nico Elvedi besitzt bei Borussia Mönchengladbach noch einen Vertrag bis 2022. Der Schweizer Innenverteidiger spricht bereits von Verlängerung.

Bei Borussia Mönchengladbach kann es sich Nico Elvedi länger vorstellen, als sein derzeitiges Arbeitspapier datiert ist. Der 24-Jährige sagte gegenüber “fussballtransfers”: “Natürlich überlege ich auch, wie meine weitere Karriereplanung aussehen soll. Aber noch steht da nichts fest. Fakt ist: Es gefällt mir ausgezeichnet in Gladbach, ich weiss, was ich an diesem Verein habe.”

Der Defensivspieler meinte: “Und wenn man mal auf die sportliche Entwicklung schaut: Wir stehen im Achtelfinale der Champions League, sind in der Bundesliga im Rennen um die Europapokalplätze und auch noch im DFB-Pokal vertreten. Es läuft einfach sehr gut aktuell.” Für den Schweizer Nationalspieler sei es daher “auch durchaus möglich, dass ich meinen Vertrag noch einmal verlängere.”

adk 7 Februar, 2021 12:00