Entscheidung da: Florian Neuhaus weiss, wo er nächste Saison spielt

Mittelfeldspieler Florian Neuhaus hat sich entschieden: Der deutsche Nationalspieler bleibt mindestens eine weitere Saison bei Borussia Mönchengladbach.

Der 24-Jährige hat dem künftigen Trainer Adi Hütter laut “Bild” das “Ja-Wort” gegeben. Heisst: Neuhaus wird im Sommer nicht wechseln, der österreichische Trainer kann fix mit ihm planen. Viele Topklubs, darunter der FC Liverpool, umgarnen den Spielmacher. Vorderhand ist ein Transfer aber noch kein Thema. Dies deutete Neuhaus zuletzt in Interviews bereits an. Jetzt hat er für sich entschieden, dass er keinen Wechsel anstrebt. Sein Vertrag ist noch bis 2024 datiert und enthält eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Mio. Euro. Diese wird er aber frühestens im kommenden Jahr aktiveren.

Offener ist derweil die Zukunft von Marcus Thuram (Ausstiegsklausel bei 32 Mio. Euro) und auch Denis Zakaria. Vor allem beim Schweizer Nationalspieler steht der Klub etwas unter Druck: Dessen Vertrag läuft nämlich 2022 aus. Ein ablösefreier Abgang soll eigentlich verhindert werden. Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen.

Selbiges trifft auch bei Matthias Ginter zu. Beim Abwehrspieler geht die Tendenz in Richtung dreijährige Verlängerung.

psc 3 Mai, 2021 16:35