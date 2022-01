Entscheidung gefallen: Adi Hütter bleibt Gladbach-Coach

Borussia Mönchengladbach muss am Samstag gegen Union Berlin die nächste Niederlage (1:2) hinnehmen. Adi Hütter darf als Cheftrainer dennoch weitermachen.

Wie die “Bild”-Zeitung am Sonntag vermeldet, bleibt Adi Hütter weiter bei Borussia Mönchengladbach im Amt. Der Österreicher verlor in der Bundesliga zuletzt zweimal in Folge, im DFB-Pokal schied er mit seiner Mannschaft unter der Woche desaströs gegen Zweitligist Hannover 96 aus (0:3).

Hütter uind Gladbach haben nun zwei Wochen Zeit, ehe es am 5. Februar (15.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld geht. Der Übungsleiter hat nun die Aufgabe, sich Gedanken zu machen, wie er seinem Team erfolgreich seine Spielidee vermitteln kann. Nach dem 1:2 gegen Union Berlin sprach der 51-Jährige indes noch von Pech: “Nach unserer Leistung haben wir es überhaupt nicht verdient, dass wir als Verlierer vom Platz gehen. Das Ergebnis ist nach diesem Spiel extrem frustrierend, weil es die Leistung eigentlich nicht hergegeben hat. Die Mannschaft hat vieles von dem umgesetzt, was ich von ihr sehen wollte.”

adk 23 Januar, 2022 16:11