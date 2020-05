Fiorentina bemüht sich um Thuram

Bei Borussia Mönchengladbach weiss Marcus Thuram zu beeindrucken. Die Fiorentina soll sich deshalb um eine Verpflichtung des Angreifers bemühen.

Laut Angaben der “La Nazione” ist der AC Florenz an einem Transfer von Marcus Thuram interessiert. Der Franzose wechselte erst im Vorsommer von Ligue-1-Klub Guingamp nach Gladbach, erzielte dort in 35 Pflichtspielen bislang 12 Tore. Dass der 22-Jährige die Fohlen aber schon bald verlassen wird, ist eher unwahrscheinlich. Am Niederrhein hat der Angreifer noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2023.

adk 24 Mai, 2020 16:40