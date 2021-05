Für Zakaria würde Arsenal Granit Xhaka nach Gladbach zurückschicken

Denis Zakaria steht beim FC Arsenal schon seit rund zwei Jahren auf der Wunschliste. In diesem Sommer möchten die Gunners Nägel mit Köpfen machen – und würden für den Schweizer Nationalspieler sogar Landsmann Granit Xhaka opfern.

Laut einem Bericht von “90min.com” würden die Gunners Xhaka zurück zu Gladbach schicken, wenn dafür Zakaria käme. Zusätzlich würden die Londoner auch eine gewisse Ablöse drauflegen.

Die Idee hört sich auf den ersten Blick indes verrückt an: Xhaka ist bei Arsenal ein unumstrittener Leader. Die zwischenzeitlichen Differenzen mit den Fans sind längst beigelegt. Trainer Mikel Arteta lobt den 28-jährigen Schweizer Nati-Captain immer wieder öffentlich. Ob der spanische Coach in der kommenden Saison noch an der Seitenlinie steht, ist allerdings fragwürdig.

Was auch festzuhalten ist: Arsenal ist wegen des Verpassens des Europacups zumindest in der kommenden Saison nicht die attraktivste Option. Ob Zakaria Gladbach ein Jahr vor Vertragsende überhaupt verlässt, ist offen. Die Tendenz deutet Medienberichten zufolge tatsächlich in Richtung Abschied. In welche Richtung bleibt aber unklar. Und auch eine Vertragsverlängerung ist zumindest nicht ganz ausgeschlossen. Nach einer schweren Knieverletzung im vergangenen Jahr ist der 24-Jährige nach wie vor auf dem Weg zurück und noch nicht ganz auf dem Niveau von vor der Blessur.

psc 11 Mai, 2021 16:13