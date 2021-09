Ginter lässt seine Zukunft weiter offen

Der Vertrag von Matthias Ginter läuft bei Borussia Mönchengladbach zum Saisonende aus. Nun lässt der Verteidiger seine Zukunft offen.

Im vergangenen Transferfenster wurde Matthias Ginter unter anderem mit dem FC Bayern, FC Barcelona und Real Madrid in Verbindung gebracht. “Es weiss jeder, dass ich mich auf der einen Seite wahnsinnig wohlfühle im Verein. (…) Auf der anderen Seite kennen wir die Situation des Vereins”, sagte der Abwehrspieler gegenüber dem “Express”.

Bei Borussia Mönchengladbach habe es zuletzt “keine Verkäufe gegeben”, da könne aus Sicht von Ginter “wohl jeder nachvollziehen, dass der Verein in einer speziellen Lage ist, was Kalkulation und Planung betrifft”. Gespräche bezüglich einer etwaigen Verlängerung habe es indes noch nicht gegeben. “Ohne Vertragsangebot gibt es nichts zu pokern, wir haben ehrlich gesagt auch noch nie über Zahlen gesprochen”, so Ginter.

adk 18 September, 2021 11:40