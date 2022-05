Gladbach-Abgang nach nur einem Jahr? Hütter positioniert sich

Weil die erste Saison mit Borussia Mönchengladbach durchwachsen ausfällt, gibt es Abgangsgerüchte um Adi Hütter. Der Österreicher hat dazu nun etwas klargestellt.

“Wir haben trotz der schwierigen Saison noch die Chance, unter die ersten Acht zu kommen und damit auch mit einem positiveren Gefühl in die neue Saison zu gehen. Das ist das, was mich beschäftigt”, sagte Adi Hütter nun gegenüber dem Pay-TV-Sender “Sky”. Der frühere YB-Coach, der erst vor der Saison von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach wechselte, denke nicht daran, seinen bis 2024 gültigen Kontrakt vorzeitig aufzulösen.

“Ich habe hier noch Vertrag, mit diesem Gedanken habe ich überhaupt nicht gespielt”, so Hütter, der sich jedoch schwertat, die Frage zu beantworten, ob er volle Rückendeckung spüre: “Das kann ich in der Form auch nicht beantworten. Ich gebe mein Bestmögliches, um hier zu arbeiten, um alles für den Erfolg zu tun. Und mit der Frage zum Rückhalt in der Kabine kann ich relativ wenig anfangen.”

adk 7 Mai, 2022 12:44