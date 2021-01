Gladbach informiert öffentlich über die Strafe für Breel Embolo

Borussia Mönchengladbach bestätigt öffentlich, dass Stürmer Breel Embolo wegen dessen Verstoss gegen die Corona-Bestimmungen bestraft wird.

Der 23-Jährige weilte am vorletzten Wochenende nach dem Sieg in Stuttgart in Essen und nahm dort Medienberichten zufolge an einer Party teil. Dies bestreitet er und sagt, dass er lediglich mit Kumpels ein Basketballspiel im TV schaute. Auch dies ist allerdings ein Verstoss. Gladbach-Manager Max Eberl lässt sich auf der Webseite des Klubs nun wie folgt zitieren: “Breel hat durch sein unbedachtes und falsches Verhalten in der Nacht nach dem Bundesligaspiel in Stuttgart gegen die Regeln verstossen, die aktuell für alle Menschen in unserem Land gelten und deren Einhaltung für uns als Klub in der Fußball-Bundesliga die Voraussetzung für den Spielbetrieb ist. Wir haben deshalb entschieden, dass er eine Geldstrafe zahlen muss, die ihn empfindlich trifft. Dies haben wir ihm gestern mitgeteilt und er hat die Strafe akzeptiert.”

Wie hoch die Busse ausfällt, kommentiert der Bundesligist nicht. Die “Bild” schrieb am Wochenende von einer Summe von rund 200’000 Euro.

Auch von Behördenseite erwartet Embolo wohl noch eine Bestrafung.

Borussia hat Stürmer Breel Embolo nach dessen Verstoß gegen die Corona-Bestimmungen am vorvergangenen Wochenende mit einer hohen Geldstrafe belegt.https://t.co/pWWnsziiKd — Borussia (@borussia) January 26, 2021

psc 26 Januar, 2021 14:45