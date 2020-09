Gladbach-Coach Rose liefert Update zu Breel Embolo

Gladbachs Trainer Marco Rose liefert ein Update zum Gesundheitszustand von Breel Embolo.

Der 23-Jährige verletzte sich im Nations League-Spiel mit der Nati gegen Deutschland (1:1) als er von Klubkollege Matthias Ginter niedergewälzt wurde. Für das Pokalspiel am Wochenende fällt Embolo definitiv aus. Ein Einsatz beim Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Dortmund am übernächsten Wochenende ist aber zumindest nicht ausschliesse, wie Rose andeutet: “Breel Embolo ist verletzt, aber er hat keine grossen Schmerzen. Am Montag wird nochmal ein MRT gemacht und dann werden wir sehen, wie lange er ausfällt. Aber auch bei ihm werden wir Geduld brauchen, da es bald Schlag auf Schlag geht und wir ihn dann brauchen.”

Rose: Bei Breel Embolo ist verletzt, aber er hat keine großen Schmerzen. Am Montag wird nochmal ein MRT gemacht und dann werden wir sehen, wie lange er ausfällt. Aber auch bei ihm werden wir Geduld brauchen, da es bald Schlag auf Schlag geht und wir ihn dann brauchen. #FCOBMG — Borussia (@borussia) September 10, 2020

psc 10 September, 2020 13:22