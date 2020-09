Gladbach-Profi Jordan Beyer positiv auf Covid19 getestet

Gladbach-Profi Jordan Beyer wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Der 20-Jährige befand sich zuletzt verletzungsbedingt nicht im Spieltagskader. Er wurde nun in häusliche Quarantäne geschickt. Wie Gladbach mitteilt, ist der Test am Donnerstag positiv ausgefallen. Kein anderer Spieler ist betroffen. “Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt muss kein weiterer Spieler und kein Mitglied des Trainer- und Betreuerstabs in Quarantäne gehen. Das morgige Bundesligaspiel gegen Union Berlin ist in keiner Weise betroffen”, heisst es in einer Mitteilung von Gladbach.

Bei den am gestrigen Donnerstag vorgenommenen planmäßigen Corona-Tests der Spieler und des Trainer- und Betreuerteams von Borussia Mönchengladbach ist Abwehrspieler Jordan Beyer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. — Borussia (@borussia) September 25, 2020

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt muss kein weiterer Spieler und kein Mitglied des Trainer- und Betreuerstabs in Quarantäne gehen. Das morgige Bundesligaspiel gegen Union Berlin ist in keiner Weise betroffen. — Borussia (@borussia) September 25, 2020

psc 25 September, 2020 16:05