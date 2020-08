Gladbach kurz vor Transfer von Valentino Lazaro

Borussia Mönchengladbach verstärkt sich wohl mit Valentino Lazaro. Der Österreicher war zuletzt von Inter Mailand an Newcastle United verliehen.

Laut “RP-Online” macht Gladbach ernst und sichert sich die Dienste des österreichischen Nationalspielers Valentino Lazaro, der 2019 für 20 Mio. Euro von Hertha BSC zu Inter gewechselt war. Bei den Nerazzurri konnte sich der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler allerdings nicht behaupten und verbrachte somit die vergangene Rückrunde leihweise in der Premier League bei Newcastle United. Die Fohlen zahlen dem Bericht nach eine Ablöse von 15-20 Mio. Euro an Inter. Lazaro soll bereits in den kommenden Tagen bei den Borussen ins Training einsteigen.

adk 16 August, 2020 17:00