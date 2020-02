Gladbach reagiert auf Vorfälle um Hopp-Hass-Transparente

Die Gladbach-Verantwortlichen ziehen Konsequenzen aus dem Transparent von eigenen Fans, das am vergangenen Wochenende Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp im Fadenkreuz zeigte.

Die Fohlen arbeiten weiter an der Täterermittlung, wie Manager Max Eberl auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bekanntgibt. Ausserdem kündigt er, dass bei ähnlichen Vorfällen in Zukunft die Mannschaft und die Verantwortlichen den Platz verlassen werden. “Dass, was wir am Samstag beim Heimspiel gegen Hoffenheim im Stadion gesehen haben, spiegelt nicht die Werte von Borussia wider. Wir stehen für Vielfalt, Toleranz und Offenheit”, so Eberl.

Am Wochenende steht für die Fohlen erst einmal das Gastspiel in Augsburg an. Rund 3’500 Fans sollen mitreisen.

psc 27 Februar, 2020 13:15