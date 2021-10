Gladbach plant Angebot für Denis Zakaria: “Herausragender Stellenwert”

Ob es für Denis Zakaria bei Borussia Mönchengladbach über diese Saison hinaus weitergehen wird, ist noch nicht abschliessend geklärt. Die Planungsabteilung um Max Eberl will den Schweizer jedenfalls von einem Verbleib überzeugen. Demnächst soll es ein Vertragsangebot geben.

Was wurde auch in diesem Sommer nicht munter spekuliert über einen potenziellen Vereinswechsel von Denis Zakaria. Doch auch in der vergangenen Wechselperiode, auch aufgrund seiner langen Verletzungspause, verliess der Nati-Spieler Borussia Mönchengladbach nicht.

Der Bundesligist will einen ablösefreien Abgang am Saisonende natürlich verhindern, und plant nun ein erstes Angebot. “Gerade werden die Stadien wieder voller”, erklärt Gladbach-Sportdirektor Max Eberl der “Bild”. “Wenn das alles so weitergeht, ist das nächste Ziel, beiden (Zakaria und Matthias Ginter; Anm. d. Red.) adäquate Angebote zu unterbreiten.”

Zakaria soll noch immer heiss umworben werden. Im Januar könnte er ohne seinen Stammverein darüber in Kenntnis zu setzen mit anderen Klubs Verhandlungen aufnehmen. Der AS Rom gilt nach wie vor als Transferanwärter. Eberl will Zakaria vor allem perspektivisch überzeugen.

“Ihm können wir eine sehr gute Perspektive aufzeigen”, äussert sich Eberl zu den Aussichten. “[…] wenn er noch mal um die Meisterschaft spielen will, dann kann ich ihm das hier nicht versprechen. Aber dass er bei uns einen herausragenden Stellenwert hat, ist klar.”

aoe 9 Oktober, 2021 11:02