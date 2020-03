Gladbach-Profis verzichten auf Gehälter

Die Profis von Bundesligist Gladbach haben sich angesichts der Coronakrise unisono bereit erklärt, auf einen Teil ihrer Gehälter zu verzichten.

Dies hat Gladbach-Manager Max Eberl am Donnerstag offiziell bestätigt. “Der Trainerstab hat sich dem angeschlossen, genau wie unsere Direktoren und Geschäftsführer”, wird er der Sportchef in einem Interview zitiert, das auf der Webseite des Klubs erschienen ist. Zu Beträgen wird keine Auskunft gemacht. Laut einem Bericht der “Rheinischen Post” wird Gladbach durch diese Massnahme monatlich aber rund 1 Mio. Euro einsparen.

“Ich bin sehr stolz auf die Jungs”, sagt Eberl. “Wir stehen zusammen für Borussia, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie wollen etwas an Borussia zurückgeben und damit auch an all die Fans, die uns unterstützen.”

„Schwierige Zeiten, besondere Maßnahmen“ – Geschäftsführer und Sportdirektor Max Eberl im Interview zur aktuellen Lage bei Borussia im Zusammenhang mit #COVID19.

👉 https://t.co/PxfRg6jH5g pic.twitter.com/iMpgiuB42g — Borussia (@borussia) March 19, 2020

psc 19 März, 2020 11:23