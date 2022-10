Gladbach-Sportdirektor Virkus spricht ehrlich über Abgänge von Bensebaini & Thuram

Ramy Bensebaini und Marcus Thuram verfügen bei Borussia Mönchengladbach genauso wie Stammkeeper Yann Sommer über auslaufende Verträge. Sportdirektor Roland Virkus äussert sich nun zu möglichen Abgängen der Leistungsträger und gibt zu, dass er nicht mehr mit hohen Einnahmen für sie rechnen kann.

Der Gladbach-Manager sieht den Tatsachen ins Auge. «Es ist doch utopisch zu glauben, dass man für einen Spieler, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, noch Unmengen bekommt. Da muss man abwägen zwischen dem, was ein Spieler dir ein halbes Jahr noch geben kann, zu dem, was er dir finanziell bringt», sagt er der «Deutschen Presse-Agentur». In der Vergangenheit betonte Virkus, dass er die Verträge mit Bensebaini und Thuram gerne verlängern würde. Geklappt hat dies bislang allerdings nicht – und wird es möglicherweise auch nicht. Beide könnten die Gelegenheit zu einem ablösefreien Wechsel im nächsten Sommer nutzen, der ihnen hohe Handgelder garantiert.

Bezüglich der Vertragsverlängerungen führt Virkus aus: «Da haben wir nur bedingt Einfluss. Es gibt in diesem Verein gewisse Grenzen finanzieller Art. Zudem kann ich hier keinem Spieler garantieren, jedes Jahr international zu.» Immerhin sind die Türen noch nicht komplett zu. Der Gladbach-Sportdirektor versichert, dass man nach wie vor mit allen Spielern in Gesprächen sei – neben Bensebaini und Thuram auch mit Sommer, Kapitän Lars Stindl und Christoph Kramer. Die Verträge dieses Quintetts laufen aus.

psc 21 Oktober, 2022 11:09