Gladbach schnappt sich das Schweizer Talent Winsley Boteli

Borussia Mönchengladbach angelt sich das Schweizer Sturmtalent Winsley Boteli.

Laut einem Bericht der “Rheinischen Post” wird der junge Mittelstürmer unmittelbar nach seinem 16. Geburtstag am 5. Juli einen Vertrag beim Bundesligisten unterzeichnen. Der Youngster stammt aus der Nachwuchsabteilung von Servette, wo er bisher in der U16 und U17 zum Einsatz kam. Um Boteli bemühten sich auch Bayer Leverkusen, der SC Freiburg und die Bayern. Das Rennen macht nun aber Gladbach.

Die Torquote Botelis in den Nachwuchsteams der Genfer ist beeindruckend: In 29 Partien sind ihm 32 Treffer geglückt. Auch bei Gladbach wird er zunächst in der U17 zum Einsatz kommen.

psc 1 Juli, 2022 11:22