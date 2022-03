Gladbach will im Sommer einen Spieler verschenken

Borussia Mönchengladbach will sich im Sommer offenbar von seinem dänischen Linksverteidiger Andreas Poulsen trennen – trotz weiterlaufendem Vertrag.

Der 22-Jährige ist in dieser Saison an Zweitligist Ingolstadt ausgeliehen. Eine Rückkehr zu Gladbach soll es nicht mehr geben. Laut “Bild” ist die Klubleitung bereit, Poulsen trotz weiterlaufendem Vertrag bis 2023 im Sommer ablösefrei ziehen zu lassen. Auch in Ingolstadt kommt der Abwehrspieler nicht wirklich zum Zug. Gerade mal zweimal wurde er in der 2. Bundesliga eingesetzt. Seit vergangenem September kam er nicht mehr zum Zug.

Gladbach zahlte 2018 die Dienste von Poulsen 4,5 Mio. Euro Ablöse an den FC Midtjylland. Eine Investition, die sich nicht gelohnt hat.

psc 21 März, 2022 11:42