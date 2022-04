Gladbach-Stürmer Marcus Thuram hat ein Preisschild erhalten

Marcus Thuram ist einer der vielen Spieler, die dem Kaderumbruch bei Gladbach im Sommer zum Opfer fallen könnte. Die geforderte Ablöse für den 24-jährigen Angreifer steht nun fest.

Laut einem Bericht von “The Athletic” wird der Bundesligist den Franzosen im Sommer für eine Summe zwischen 12 und 18 Mio. Euro ziehen lassen. Vor allem aus der Premier League soll es grosses Interesse an Thuram geben, der im vergangenen Sommer nur wegen einer Verletzung nicht zu Inter Mailand wechselte. Konkret werden Chelsea, Arsenal und Tottenham als potentielle Käufer für den bis 2023 unter Vertrag stehenden Gladbacher gehandelt.

In der laufenden Saison musste Thuram verletzungsbedingt mehrfach pausieren, was auch auf seinen Marktwert gedrückt hat. In 20 Ligaspielen sind ihm “nur” drei Treffer geglückt.

psc 25 April, 2022 16:32