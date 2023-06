Entscheidung getroffen: Gladbach trennt sich von Trainer Daniel Farke

Borussia Mönchengladbach hat bei der Saisonanalyse einen weitreichenden Entschluss gefasst: Trainer Daniel Farke muss nach einer Saison bereits wieder gehen.

Dies wurde nun definitiv entschieden, wie der Klub am Freitag bekanntgibt. Auch die Co-Trainer Edmund Riemer, Christopher John und Chris Domogalla müssen gehen. Eigentlich stand Farke, der bei den Fohlen erst im vergangenen Sommer als Nachfolger von Adi Hütter übernommen hat, noch bis 2025 unter Vertrag. An einer zweitägigen General-Analyse, bei der auch das Präsidium um Boss Rolf Königs (81) und Vize Rainer Bonhof (71) debattiert hat, wurde aber entschieden, mit einem neuen Trainer in die kommende Saison zu gehen. Hauptgrund dafür ist das enttäuschende Abschneiden in dieser Saison mit dem 10. Tabellenplatz in der Bundesliga.

Wer die Nachfolge von Farke antritt, ist ungewiss. Berichten zufolge gab es bereits ein Treffen mit dem Schweizer Gerardo Seoane (Ex-Leverkusen- und YB).

Borussia und Daniel Farke beenden die Zusammenarbeit. Eine gemeinsame, ausführliche Saisonanalyse hat beide Parteien zu diesem Entschluss gebracht. Neben Daniel Farke werden auch seine Co-Trainer Edmund Riemer, Christopher John und Chris Domogalla den Verein verlassen. pic.twitter.com/yVJZoErmo5 — Borussia (@borussia) June 2, 2023

