Gladbach verleiht László Bénes an Augsburg

Mittelfeldspieler László Bénes spielt bis Saisonende beim FC Augsburg.

Der 23-jährige Slowake kam bei Borussia Mönchengladbach in dieser Saison nicht wie gewünscht zum Einsatz. Jetzt hat er einen Wechsel angestrebt und letztlich auch vollzogen. Augsburg sichert sich die Rechte am Spielgestalter bis zum Ende dieser Spielzeit. Benes steht in Gladbach bis 2024 unter Vertrag. “Da wir uns schon lange mit László Bénes beschäftigen, haben wir uns entschlossen, unseren Kader für die restlichen Saisonspiele noch einmal zu verstärken, als sich die Möglichkeit der Leihe geboten hat. László Bénes bringt spielerische Qualitäten mit, die unserem Spiel gut tun werden. Da er die Bundesliga kennt, wird er keine lange Eingewöhnungszeit benötigen”, sagt FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter.

Gladbachs Manager Max Eberl kommentiert den Transfer wie folgt: “Laci kam mit dem Wunsch auf uns zu, dass wir dieser Leihe zustimmen, um kurzfristig mehr Spielpraxis in der Bundesliga zu bekommen. Weil das für seine Entwicklung auch aus unserer Sicht wichtig ist, haben wir seinem Wunsch gemeinschaftlich entsprochen.”

psc 1 Februar, 2021 15:36