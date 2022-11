Virkus schliesst Wintertransfers von Sommer, Thuram & Bensebaini nicht aus

Die drei Leistungsträger Yann Sommer, Marcus Thuram und Ramy Bensebaini verfügen bei Gladbach allesamt über zum Saisonende auslaufende Verträge. Auch wenn von Klubseite eine weitere Zusammenarbeit angestrebt wird, könnten die drei Profis unter Umständen sogar schon im Winter gehen. Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus kann dies jedenfalls nicht ausschliessen.

Auf das Trio angesprochen sagt der Fohlen-Verantwortliche gegenüber «Sky», dass man mit allen dreien in Gesprächen sei. Bezüglich der Zukunft von Sommer, Thuram und Bensebaini kann er aber keine konkreten Angaben machen. Letztlich hänge diese in erster Linie auch vom Willen der Spieler ab. «Wir arbeiten daran, sie hier zu behalten, aber das liegt nicht alleine in meiner Hand», führt Virkus aus und sagt, dass es möglich sei, «dass es im Winter Veränderungen geben wird, es kann aber auch genauso gut sein, dass es keine gibt.»

Vor allem bei Thuram und Bensebaini sollen die Chancen auf eine Vertragsverlängerung Medienberichten zufolge gering sein. Sommer könnte sich hingegen für einen Verbleib entscheiden – genauso wie Mittelfeldspieler Christoph Kramer und Lars Stindl, die beide vor Verlängerungen stehen sollen.

psc 18 November, 2022 16:50