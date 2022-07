Gladbach würde für Sommer wohl ein Risiko in Kauf nehmen

Der OGC Nizza würde Yann Sommer dem Vernehmen nach gerne verpflichten. Bei Borussia Mönchengladbach will man den Nati-Keeper aber nur ungern ziehen lassen.

Borussia Mönchengladbach ist laut der “Sport Bild” bereit, bei Yann Sommer ein Risiko in Kauf zu nehmen. Fünf Millionen Euro an Ablöse würden zwar für den 33-Jährigen winken, die Fohlen seien aber gewillt, ins letzte Vertragsjahr zu gehen.

Sommers Kontrakt am Niederrhein endet 2023. Mit dem Goalie würde Gladbachs neuer Coach Daniel Farke wohl gerne planen. In Frankreich soll sich indessen der OGC Nizza konkrete Hoffnungen auf einen Transfer machen. Aktuell bereitet sich Sommer mit dem Bundesligisten jedoch auf die neue Saison vor. Am Mittwoch stiess er ins Trainingslager am Tegernsee.

adk 6 Juli, 2022 16:00