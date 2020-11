Gladbachs zweiter Corona-Fall: Auch Bensebaini positiv

Borussia Mönchengladbach gibt den zweiten Corona-Fall binnen weniger Tage bekannt. Ramy Bensebaini befindet sich bereits in häuslicher Isolation.

Erst am Donnerstag hatte Borussia Mönchengladbach den positiven Corona-Befund von Alassane Plea bestätigt. Wenige Stunden vor Anpfiff des Heimspiels gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) ist mit Ramy Bensebaini der nächste Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Partie am heutigen Nachmittag wird aber wie geplant stattfinden.

“Unseren Gast beim heutigen Bundesligaspiel, den FC Augsburg, haben wir heute Morgen in Kenntnis gesetzt und darüber informiert, dass alle heute eingesetzten Spieler bei allen Tests in dieser Woche negativ getestet wurden”, erklärt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Bensebaini kam am Donnerstag nach der Länderspielreise mit der algerischen Nationalmannschaft zurück an den linken Niederrhein. “Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt muss kein weiterer Spieler und kein Mitglied des Trainer- und Betreuerstabs in Quarantäne”, heisst es.

Für die Schweizer Legionäre Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang, Denis Zakaria und Breel Embolo bleibt Bensebainis Positiv-Testung somit ohne Folgen.

aoe 21 November, 2020 13:03