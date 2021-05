Granit Xhaka schwärmt für Gladbach und spricht über Wechselgerüchte

Granit Xhaka hat sich beim FC Arsenal trotz einiger Nebengeräusche in der Vergangenheit etabliert. Trotzdem gibt es immer wieder Wechselgerüchte um den Schweizer Nati-Captain. Zuletzt wurde auf der Insel über einen möglichen Tausch mit Denis Zakaria und damit eine Rückkehr Xhakas nach Gladbach spekuliert. Der 28-Jährige bezieht jetzt Stellung dazu.

In der “Rheinischen Post” äussert sich Xhaka zu den Berichten und gibt sich dabei sehr zurückhaltend: “Gerüchte gibt es immer zum Ende der Saison, das ist klar. Aber ich habe noch zwei Jahre Vertrag in London, bin sehr happy mit meiner Familie hier. Ich schaue jetzt erst einmal auf eine erfolgreiche Euro mit der Nationalmannschaft.” Dies klingt nicht nach Wechselabsichten in diesem Sommer. Der Defensivstratege musste mit Arsenal mit dem Aus im Europa League-Halbfinal eine grosse Enttäuschung verarbeiten. Damit wurden auch die Träume einer Champions League-Teilnahme in der kommenden Saison zunichte gemacht. “Es war eine grosse Enttäuschung so kurz vor dem Schritt ins Europa-League-Finale und einer möglichen Champions-League-Rückkehr auszuscheiden. Insgesamt ist das sehr unglücklich für uns gelaufen, vor allem im Rückspiel hatten wir viele Verletzungen und konnten nicht mit der besten Elf auflaufen”, führt Xhaka aus. Sein Blick geht aber nach vorne, man müsse positiv bleiben und in der nächsten Saison wieder angreifen.

Positive Erinnerungen hat der Mittelfeldspieler an seine Zeit bei Gladbach. Er schwärmt sogar regelrecht für die Fohlen und die Fans: “Meine Borussia-Zeit war bisher meine schönste in meiner Karriere, was den Fussball anbelangt, den Klub, die überragenden Fans und viele wertvolle Leute, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Ich bin als 19-Jähriger nach Gladbach gekommen und habe den Niederrhein als Erwachsener verlassen. Sicher habe ich als junger Mann auch einige Fehler gemacht, aber insgesamt waren es vier Jahre, die ich immer in sehr positiver Erinnerung behalten werde.” Dennoch ist eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte zurzeit wohl eher kein Thema.

