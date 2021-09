Grosse Ehre für Denis Zakaria nach Siegtor gegen Dortmund

Gladbach-Profi Denis Zakaria ist der Start in die neue Saison definitiv geglückt: Beim 1:0-Sieg gegen Borussia Dortmund erzielte er den entscheidenden Treffer. Der starke Auftritt wird belohnt.

Der Schweizer Nationalspieler wird vom “kicker” nämlich zum zweiten Mal in dieser Spielzeit für die Elf des Tages nominiert. Auch die “Sportschau” berücksichtigt Zakaria für die Elf des Spieltags. Der 24-Jährige hat in seinem vierten Bundesliga-Einsatz der Saison bereits zum zweiten Mal getroffen. Nach langwierigen Verletzungsprobleme ist er im Mittelfeldzentrum der Fohlen nun wieder gesetzt. Gegen den BVB stand er zum dritten Mal in Folge in der Startelf und spielte auch zum dritten Mal in Folge während 90 Minuten durch. Zakaria ist auf dem Weg zu alter Stärke.

psc 27 September, 2021 10:38