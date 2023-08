Grosse Ehre: Jonas Omlin ist neuer Gladbach-Kapitän

Der Schweizer Nati-Goalie wird bei Borussia Mönchengladbach nur ein halbes Jahr nach seiner Ankunft neuer Kapitän.

Der 29-jährige Sarner tritt die Nachfolge des langjährigen Spielführers Lars Stindl an, der den Verein in diesem Sommer auf eigenen Wunsch hin in Richtung Karlsruhe verliess. Omlin wird vom neuen Trainer und Landsmann Gerardo Seoane nun zum neuen Kapitän ernannt. "Es ist wichtig, dass wir diese erfahrenen Spieler haben, die Verantwortung für die Mannschaft und den Klub übernehmen wollen und können. Jonas hat hier auf Anhieb gezeigt, dass er eine echte Führungspersönlichkeit ist", sagt der Coach zu seiner Wahl.

"Es ist eine Riesen-Ehre für mich, dieses Amt zu übernehmen. Ich bin sehr dankbar und freue mich auf meine neue Aufgabe. Ganz klar ist aber auch, dass ich so ein Amt nicht allein ausführen kann. Daher bin ich froh, dass ich in Jule und Flo sowie den vier Mitgliedern des Mannschaftsrats erfahrene und führungsstarke Leute an meiner Seite habe", sagt Omlin.

Seine Stellvertreter sind Julian Weigl und Florian Neuhaus. Im Mannschaftsrat befinden sich zudem Tony Jantschke, Christoph Kramer, Alassane Pléa und Ko Itakura

psc 4 August, 2023 14:32