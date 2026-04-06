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Schweiz-Bosnier Haris Tabakovic hat einen Interessenten aus der Ligue 1

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 April, 2026 18:33
Schweiz-Bosnier Haris Tabakovic hat einen Interessenten aus der Ligue 1

Der schweizerisch-bosnische Stürmer Haris Tabakovic kann in dieser Saison sowohl im Klub bei Borussia Mönchengladbach wie zuletzt auch in den WM-Playoffs mit Bosnien & Herzegowina für positive Schlagzeilen sorgen. Dies weckt Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen.

Ligue 1-Spitzenklub OSC Lille blickt laut «SportSport» nun mit grossem Interesse auf den 31-Jährigen. Noch ist völlig unklar, wie es für Tabakovic in der kommenden Saison weitergeht: Er ist lediglich von Hoffenheim an Gladbach ausgeliehen. Die Fohlen verfügen über keine Kaufoption.

Grundsätzlich soll die TSG bei einer Ablöse ab 5 Mio. Euro gesprächsbereit sein. Der gross gewachsene und kopfballstarke Stürmer wird sich im Sommer erst einmal auf die Einsätze mit der bosnischen Nationalmannschaft an der WM konzentrieren. Danach kann er sich seiner persönlichen Zukunft widmen und entscheiden, wo er nächste Saison spielt. Die Liste der Interessenten dürfte sogar noch länger werden. Sein Vertrag bei Hoffenheim läuft bis 2027.

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