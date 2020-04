Hiobsbotschaft: Denis Zakaria droht das vorzeitige Saisonaus

Der Ball ruht derzeit weltweit. Falls es im Mai mit dem Bundesliga-Spielbetrieb weitergeht, wird Denis Zakaria allerdings fehlen.

Der 23-Jährige prallte am 7. März im Ligaspiel gegen Borussia Dortmund (1:2) unglücklich mit dem eigenen Goalie Yann Sommer zusammen. Dort erlitt er eine Knieblessur. Ursprünglich hoffte man bei Gladbach, dass Denis Zakaria bei einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs wieder dabei wäre. Nun hat er allerdings einen Rückschlag erlitten. Ein Klubsprecher bestätigte am Mittwoch, dass der Defensivstratege seit gut einer Woche nicht mehr an den Trainings in Kleingruppen teilnimmt.

Ob und wann Zakaria in dieser Saison noch zurückkehrt, ist offen.

psc 29 April, 2020 16:35