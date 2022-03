Hütter erhält Rückendeckung – nächstes Spiel trotzdem ein Endspiel?

Trainer Adi Hütter steckt mit Borussia Mönchengladbach weiterhin in einer sportlichen Krise. Die kommende Partie könnte ein Endspiel für ihn darstellen.

Am Samstag verlor Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga mit 2:3 gegen den VfB Stuttgart. Für die Fohlen geht es am kommenden Samstag (18.30 Uhr) gegen Hertha BSC. Sollte Adi Hütter auch diese Partie verlieren, wäre er laut “kicker”-Angaben “gewiss nicht mehr im Amt zu halten”.

Von Roland Virkus, dem neuen Sportdirektor der Gladbacher, gab es derweil am Samstagabend im “ZDF” Rückendeckung. “In erster Linie müssen sich die Jungs an die eigene Nase fassen. Es ist immer einfach, den Trainer zu hinterfragen”, so der Manager über die Kritik an Hütter.

adk 7 März, 2022 09:44