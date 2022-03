Hütter sitzt am Wochenende nicht auf der Bank

Borussia Mönchengladbach muss am Samstag gegen Hertha BSC auf Cheftrainer Adi Hütter verzichten. Der Österreicher hat sich nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben.

Der Cheftrainer wird am Samstag und am Donnerstag bei der Spieltagspressekonferenz von Co-Trainer Christian Peintinger vertreten. Hütter hatte schon am Dienstag im Training vorsorglich wegen des Corona-Verdachts gefehlt. Am Mittwoch bestätigte sich per PCR-Test dann das positive Ergebnis. Die Corona-Infektion trifft Hütter und Borussia zu einem besonders sensiblen Zeitpunkt.

Das Duell gegen die Hertha wird als Endspiel für Adi Hütter ausgerufen. Sollte Gladbach erneut nicht dreifach punkten, soll Hütter vor dem endgültigen Aus stehen. Ähnlich sieht die Situation auch für Tayfun Korkut aus. Der Trainer der Hertha steht auch unter immensem Druck und würde bei einer Niederlage im direkten Duell wohl seinen Hut nehmen müssen.

soe 9 März, 2022 13:06