Italiener berichten: Gladbach & Juve über Zakaria-Transfer einig

Juventus zählt zu den heissesten Kandidaten auf einen Transfer von Denis Zakaria. Jetzt haben die Turiner einen Durchbruch erzielt.

Dies berichtet zumindest die italienische Zeitung “tuttosport”. Demnach hat sich Juve mit Borussia Mönchengladbach über einen Wechsel bereits in diesem Monat geeinigt. Gladbach würde Zakaria gerne noch in diesem Monat verkaufen, um noch eine Ablöse zu kassieren. Angesichts der finanziellen Engpässe, in dem sich der Verein aufgrund der Corona-Pandemie befindet, wären es sehr willkommenene Einnahmen, zumal auch noch das Gehalt des Schweizer Nationalspielers wegfällt.

Ob Zakaria den Wechsel nach Turin zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich tätigen will, ist aber offen. Auch der FC Bayern soll um ihn buhlen, aber wohl eher im Hinblick auf die kommende Saison. Zudem wird ManUtd ein Interesse nachgesagt.

psc 21 Januar, 2022 12:45