Juventus bestätigt den Transfer von Denis Zakaria – die Zahlen zum Deal

Juventus bestätigt am Montagabend den Transfer des Schweizer Nationalspielers Denis Zakaria.

Der 25-jährige Mittelfeldprofi unterzeichnet in Turin einen Vertrag bis 2026. Wie der Serie A-Klub mitteilt, fliessen 4,5 Mio. Euro Ablöse. Gladbach kann in Zukunft noch Bonuszahlungen von bis zu 4,1 Mio. Euro kassieren. Zakaria lehnte eine Vertragsverlängerung beim Bundesliga-Klub ab und wechselt nun ein halbes Jahr vor Vertragsende.

“An diesem Transfer zu Juventus ist in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet worden und dabei hat Denis eine wichtige Rolle gehabt”, sagt Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof: “Er hat uns offen gesagt, dass er wechseln möchte und er hat auch klar zum Ausdruck gebracht, dass er es uns ermöglichen wolle, für seinen Transfer eine Ablöse zu erzielen. Weil am Ende aus unserer Sicht die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmten, haben wir dem Transfer zugestimmt. Für seinen offenen Umgang mit uns gebührt Denis unser Dank, genau wie für seine Leistungen im Trikot der Borussia in den vergangenen viereinhalb Jahren.”

Zu seinem Abgang bei Gladbach schreibt Zakaria in den sozialen Medien: “In jeder Karriere gibt es Momente, in denen man einfach unglaublich dankbar ist für das, was man erlebt hat, was dir gegeben und wie sehr man als Spieler unterstützt wurde. Seit 2017 durfte ich hier bei Gladbach viele tolle und spezielle Momente erleben. Es war ein neuer und sehr wichtiger Abschnitt in meinem Leben, sowohl auf dem Platz aber auch als Mensch. Und dennoch gibt es die Momente, in denen man überlegt, wie man seinen persönlichen Weg weitergehen möchte. Ich habe mich entschieden, nach fünf wunderbaren Jahren den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und eine neue Herausforderung für meine sportliche Zukunft anzugehen. Die Zeit hier, alle unsere gemeinsamen Erlebnisse und Erfolge werde ich nie vergessen! Danke an alle Fans, Mitarbeiter, Teamkollegen und natürlich an meine Familie und Freunde. Ich wünsche dem Verein nur das Beste, viel Erfolg und drücke die Daumen für die verbleibenden Spiele dieser Saison. Danke, Borussia! Danke Borussen!”

psc 31 Januar, 2022 18:39