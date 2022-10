Kein Blitz-Comeback von Yann Sommer

Gladbach-Keeper Yann Sommer muss voraussichtlich mindestens eine weitere Woche auf sein Comeback warten.

Der Schweizer Nati-Goalie erschien laut «Bild» auch am Freitag nicht zum Mannschaftstraining und wird die Partie bei Union Berlin am Sonntag voraussichtlich verpassen. Sommer hatte sich vor gut einer Woche bei der 1:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen Darmstadt den Fuss vertreten und eine Bänderverletzung am Sprunggelenk erlitten. Immerhin sollte sie nicht so gravierend sein, dass ein WM-Start für die Schweiz in Gefahr ist. Wann er sein Comeback tatsächlich geben kann, ist aber noch ungewiss.

Auch Jonas Hofmann fehlte aufgrund seiner Schulterverletzung beim Gladbach-Training am Freitag. Er wird gegen Union Berlin wohl ebenfalls noch nicht spielen können.

psc 28 Oktober, 2022 12:06