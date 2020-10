Knorpelschaden! Zakaria wohl noch länger out

Denis Zakaria befindet sich zwar auf einem guten Weg in Richtung Comeback. Für Borussia Mönchengladbach wird der Schweizer in diesem Jahr aber wohl kein Spiel mehr bestreiten.

In den vergangenen Wochen war es bei Denis Zakaria stets dasselbe Bild: Der Schweizer Fussball-Star arbeitet auf dem Rasen an seiner Rückkehr, musste aber schon mehrmals abbrechen, weil immer wieder Schmerzen in seinem lädierten linken Knie auftraten.

Laut der “Rheinischen Post” handelt es sich bei der Verletzung tatsächlich um einen Knorpelschaden. Die Blessur rührt aus einem Zusammenprall mit Nati-Kollege Yann Sommer, der inzwischen schon fast acht Monate zurückliegt. Die Wahrscheinlichkeit soll hoch sein, dass Zakaria in diesem Jahr kein Pflichtspiel mehr für Borussia Mönchengladbach absolvieren wird.

Jene schwere Verletzung wirkt sich freilich auch auf Zakarias Zukunftsplanung aus. Das Interesse an dem 23 Jahre alten Mittelfeldspieler soll allerdings weiterhin ungebrochen gross sein. Zuletzt wurden der FC Bayern, Manchester United und der FC Chelsea als potenzielle Abnehmer gehandelt.

Klar ist aber auch, dass die interessierten Klubs mit dem Wissen einer schweren Verletzung versuchen werden, den Preis zu drücken. Summen von bis zu 50 Millionen Euro machten in den letzten Transferphasen die Runde. Zakarias Vertrag am linken Niederrhein ist nur noch bis 2022 datiert.

aoe 24 Oktober, 2020 10:19