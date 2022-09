Lars Stindl widert die Kritik am Comeback von Max Eberl an

Gladbach-Kapitän Lars Stindl geht in einem Podcast auf den Wechsel von Max Eberl zu RB Leipzig ein. Dass das Comeback des 48-Jährigen mitunter sehr kritisch gesehen wird, ist dem 34-Jährigen ein Dorn im Auge.

Eberl pausierte seinen gültigen Vertrag in Gladbach im Januar wegen Erschöpfungssymptomen. Dass sich nun manche erlauben, die Ernsthaftigkeit der damaligen Sorgen in Frage zu stellen, widert Stindl regelrecht an. Er könne zwar “ein Stück weit nachvollziehen”, dass der Wechsel von Eberl ausgerechnet zu RB Leipzig teilweise negativ gesehen wird. “Aber grundsätzlich das andere zu kritisieren und da mit einfliessen zu lassen, ist unterste Schublade. Das geht einfach nicht”, sagt der Ex-Nationalspieler im Podcast “kicker meets DAZN”.

Es sei ein Problem in der heutigen Zeit, gerade auch durch die sozialen Medien, dass sich jeder Aussenstehende “ohne persönlichen Kontakt, ohne Know-How, ohne Wissen” zu Wort melden könne.

Stindl sieht das Comeback seines früheren Sportdirektors ganz anders: “Was die Person Max Eberl betrifft, ist das einfach nur eine freudige Nachricht, dass es ihm besser geht.”

psc 6 September, 2022 10:27