Lars Stindl hofft auf neuen Vertrag bei Gladbach

Gladbachs Kapitän Lars Stindl möchte auch über 2021 hinaus für die Fohlen auflaufen.

Der Vertrag des 32-jährigen Angreifers läuft nach dieser Saison aus. Stindl glaubt und hofft aber, dass es danach weitergeht: “Ich glaube, dass wir zu einem Ergebnis kommen werden. Ich bin da sehr optimistisch und glaube schon, dass ich noch ein, zwei weitere Jahre auf diesem Niveau Fussball spielen kann – wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Ich hätte echt Bock, das hier zu tun”, sagt er im “Sport 1”-Podcast “Lieber Fussball”.

Stindl geht in seine sechste Saison bei Gladbach und möchte am liebsten beim Bundesligisten bleiben: “In jüngeren Jahren habe ich immer gedacht, wenn ich mal älter bin, dann will ich mal ins Ausland. Auch für die Kinder vielleicht, andere Sprache, anderes Land”, so der elfmalige Nationalspieler. Mittlerweile denkt er anders: “Heute muss ich sagen: Wir fühlen uns so wohl hier, wir leben in einem tollen Land. Deswegen glaube ich, dass es dabei bleiben wird, hier in Deutschland noch ein paar Jahre Fussball zu spielen.”

psc 16 September, 2020 16:56