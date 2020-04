Auch Leicester ist heiss auf Gladbach-Stürmer Alassane Pléa

Der französische Gladbach-Stürmer Alassane Pléa ist in der Premier League in aller Munde. Mit Leicester City buhlt nach Manchester United ein weiterer Klub um den Torjäger.

Laut einem Bericht von “Le 10 Sport” wollen die Foxes den 27-jährigen Angreifer ebenso unter Vertrag nehmen wie auch die Red Devils. Seit Sommer 2018 spielt Alassane Pléa für Gladbach in der Bundesliga. In der aktuellen Saison hat er in 22 Bundesliga-Partien acht Treffer erzielt und sieben Assists beigesteuert.

Ob der Weg ihn nun auf die Insel führt, ist offen. Vertraglich steht der Stürmer bis 2023 bei Gladbach unter Vertrag.

psc 24 April, 2020 17:45