Mainz schielt auf ein Gladbach-Duo

Bundesligist Mainz 05 könnte sich gleich zwei Youngster von Ligakonkurrent Gladbach sichern: Julio Villalba (22) und Andreas Poulsen (21) stehen im Fokus.

Laut “kicker” könnten die beiden Spieler vorerst ausgeliehen werden. Der paraguayische Angreifer Villalba bestritt in dieser Saison für die Fohlenelf lediglich einen Teileinsatz im DFB-Pokal. Der dänische Linksverteidiger Poulsen kam in dieser Spielzeit bisher lediglich in der zweiten Mannschaft Gladbachs zum Zug.

psc 1 Februar, 2021 10:52