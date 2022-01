Martin Hinteregger dementiert Gladbach-Gerüchte

Der österreichische Abwehrspieler Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt hat dementiert, dass er vor einer Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach stehe.

Am Mittwochabend berichtete “Sport” darüber, dass der 29-jährige Nationalspieler im Sommer zu Gladbach wechseln könnte und schrieb sogar von Gesprächen, dies es diesbezüglich bereits gegeben habe. Trainer Adi Hütter soll ihn locken. Davon will Hinteregger nichts wissen. “Hahah, das is’ ja mal ein schlechter Insider”, schrieb der Abwehrspieler in einer Bemerkung auf Instagram. Laut “Bild” verweist auch Eintracht Frankfurt das Gerücht ins “Reich der Fabeln”.

Hinteregger betonte bereits in der Vergangenheit, dass er den Frankfurt-Fans noch etwas zurückgeben wolle. Sein Vertrag läuft bis 2024.

psc 6 Januar, 2022 16:04